ИКЕА открывает первый магазин нового формата в центре Москвы

ИКЕА летом 2019 года открывает первый магазин нового формата в центре Москвы. Об этом говорится в сообщении компании.



В магазине площадью 7.7 тыс. кв. м в торговом центре Авиапарк будут представлены все отделы. Соглашение об аренде уже подписано торговым центром и розничной сетью.



В новом магазине будут работать 240 сотрудников.

Группа компаний Ingka - самая крупная организация в франчайзинговой системе ИКЕА, в состав которой входят 367 магазинов ИКЕА в 30 странах. Общее количество сотрудников составляет более 150 тыс. человек.



В России магазины ИКЕА открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. Сегодня в крупнейших российских городах успешно работают 14 таких комплексов, а также семь дизайн-студий: три в Москве, две в Санкт-Петербурге и по одной в Нижнем Новгороде и Тюмени. Большинство товаров ИКЕА можно приобрести онлайн в интернет-магазине ИКЕА.



Авиапарк - самый большой в Европе торговый центр для всей семьи. Расположен на Ходынском поле, у метро "ЦСКА". На территории 400 тыс. кв. м представлено более 350 магазинов, 70 ресторанных концепций, 17-зальный кинотеатр, круглогодичный каток, детский парк профессий и первый киберспортивный стадион, 24-метровый цилиндрический аквариум с тропическими рыбами и еще более 20 развлекательных концепций.





"AK&M" от 23.01.2019