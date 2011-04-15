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23/01/2019
18:49

Производство осетровой икры в 2018 году выросло на 7%, лососёвой - в 1.7 раза

Объём производства икры осетровых видов рыб в 2018 году увеличился на 7% и составил 32 т, выпуск лососевой икры вырос в 1.7 раза за счёт рекордного вылова горбуши - до 22.2 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства со ссылкой на Росстат.

В структуре производства также увеличился выпуск продукции глубокой переработки, в первую очередь филе и пресервов. Производство рыбных пресервов выросло на 48% до 70 тыс. т; филе рыбного мороженого - на 8% до 157 тыс. т.

Объём выпуска мороженых ракообразных увеличился на 0.6% до 70.3 тыс. т.

В то же время произошло снижение объёма производства мороженой рыбы - на 2% до 3 тыс. т и рыбных консервов - на 2.7% до 207 тыс. т.

Общий объём производства рыбной продукции в 2018 году составил 4.2 млн т, что соответствует уровню предыдущего года.

Объём вылова тихоокеанских лососей, в основном горбуши, в 2018 году вырос почти в два раза по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордных 676 тыс. т. В связи с чем снизились оптовые цены на горбушу и её икру. Осетровая икра производится аквакультурными предприятиями, так как действует мораторий на вылов этих видов рыб.


"AK&M" от 23.01.2019
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