ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 24 января, в размере 75.3861 руб. против 75.5541 руб. на 23 января.





Курс евро за последние 5 дней:



23.01.19 - 75.5541 руб.

22.01.19 - 75.5481 руб.

19.01.19 - 75.5841 руб.

18.01.19 - 75.6330 руб.

17.01.19 - 76.1350 руб.



















































































































































"AK&M" от 23.01.2019