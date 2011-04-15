В предновогодний период средний размер автокредита установил исторический максимум

Средний размер автокредита в декабре 2018 года составил 810.3 тыс. руб., увеличившись на 11.3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (1.169 млн руб.), Московской области (997.3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (953.5 тыс. руб.), Иркутской области (938.5 тыс. руб.) и Краснодарском крае (903.4 тыс. руб.).



В свою очередь, самый небольшой средний размер автокредита был зафиксирован в Кировской (603.3 тыс. руб.) и Кемеровской (627 тыс. руб.) областях, Удмуртской Республике (643.2 тыс. руб.), а также в Архангельской области (647 тыс. руб.) и Республике Башкортостан (649.7 тыс. руб.).





"AK&M" от 24.01.2019