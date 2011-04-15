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25/01/2019
10:17

Дайджест газеты "Ведомости" от 25 января 2019 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 25 января 2019 года.


ЧИНОВНИКИ ИДУТ ЗА ПИВОМ

Государство увеличит число проверок пивных компаний. Спиртсодержащие коктейли все чаще маскируются под пивные напитки.

В 2019 г. Росалкогольрегулирование (РАР) будет активно проверять пивные компании - такой вывод можно сделать, проанализировав график проведения плановых проверок, размещенный на сайте службы. По подсчетам "Ведомостей", проверкам подлежит свыше 120 компаний.

Это объясняется большим количеством псевдопивоваренной продукции, выявленной в 2018 г. В январе - сентябре арестовано 2,76 млн л пивной продукции, а за весь 2017 год - 1,74 млн л. На этикетке у такой продукции написано "пивной напиток", а на самом деле это напиток с добавлением этилового спирта, объясняет собеседник "Ведомостей": в его составе пиво порой вовсе отсутствует.

Понятие "пивной напиток" появилось в законе в 2011 г.: это напитки натурального брожения, т. е. в них не добавляют спирт, но по составу они отличаются от пива. К пивным напиткам отнесены такие известные марки, как Hoegaarden, Kronenbourg, Corona Extra и др.


РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Дорогая нефть и уплата налогов подняли курс рубля: доллар снова дешевле 66 руб., а евро - 75 руб. Это ненадолго, считают эксперты.

Рубль пока находится в лидерах роста среди валют развивающихся рынков, прибавив с начала января 4,8%. Курс доллара к 18.40 четверга падал на 31 коп. - до 65,76 руб. Евро к этому моменту терял 53 коп. - до 74,72 руб. Всего за неполные два торговых дня доллар и евро подешевели примерно на 78 и 84 коп. соответственно.

Российскую валюту сейчас поддерживает как общий рост развивающихся рынков, так и локальный фактор - налоговые выплаты, считают аналитики. 25 января компаниям-экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДПИ, НДС и акцизы, а в понедельник, 28 января, - налог на прибыль. Кроме того, хотя нефть в четверг умеренно дешевела, она все так же находится выше "психологически важных" $60 за баррель.


ШТОРМОВЫЕ ЦЕНЫ URALS

Российская нефть Urals стала дороже эталонной североморской. Этому способствовали шторма на Черном море и пробка в Босфоре.

Российская нефть Urals, которая обычно торгуется с дисконтом к североморскому эталону, стала стоить дороже него, следует из данных ценового агентства Argus. Премия на российскую нефть была как в средиземноморском порту Аугусто (на условиях CIF - с учетом страхования, перевозки и стоимости сырья), так и в порту Роттердам.

Причина аномалии - снижение поставок иранской нефти в Европу при большом спросе. К этому добавились шторма на Черном море и пробка в Босфоре.

Судя по котировкам, участники рынка считают нынешнее соотношение цен временным явлением.


"МОЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕ УСПОКОИТСЯ"

Кто такой Хуан Гуаидо и как его борьба с Мадуро отразится на России.

Когда Хуан Гуаидо стал председателем Национальной Ассамблеи, никто ничего не мог сказать о его рейтинге, жаловался венесуэльский социолог Луис Виченте Леон интернет-изданию La Patilla. Никому в голову не приходило включать такого малоизвестного политика в какие-либо опросы.

Но вот Гуаидо пообещал в начале года: "Мы выгоним Мадуро и его банду из власти. Мы входим в самый опасные период нашей истории" (цитата по The Washington Post). И свое слово пытается сдержать. На нем не работает обычная риторика Мадуро против оппозиционеров: мол, это очередной осколок бывшей элиты, жаждущий реванша. Когда Уго Чавес пришел в 1999 г. к власти, Гуаидо было всего 15 лет. Его семья хотя и считалась принадлежащей к среднему классу, несмотря на 8 детей, но и элитой ее не назвать: отец гражданский летчик, мама учительница, один дед сержант гвардии, другой - капитан ВМФ.

Поэтому Мадуро попробовал другой подход. Называл Гуаидо "мальчиком", напирал на его малоизвестность ("А что до Гуаидо, люди спрашивают, кто это вообще такой?") и даже издевался над фамилией, путая ее с Гуайер. Так называется река, делящая Каракас на две части. Славится она своей загрязненностью: сюда сливается львиная доля сточных вод.


НАКОПИТЬ С ПРОЦЕНТАМИ

Крупные банки все чаще предлагают вкладчикам размещать средства на накопительных счетах. Однако копить на них деньги не всегда выгодно.

Накопительный счет - нечто среднее между вкладом и счетом доходной банковской картой. Вкладчик свободно распоряжается средствами счета и ежемесячно получает на остаток сопоставимый с депозитным доход, однако не может в любой момент где угодно делать покупки со счета.

Деньги на счете лучше защищены от карточных мошенников. Если клиент решил снять деньги с накопительного счета, то он не потеряет начисленные проценты. А средства на сумму до 1,4 млн руб. на накопительном счете так же, как и на депозите, застрахованы в АСВ. В отличие от вклада накопительный счет бессрочный, но закрыть его можно в любой момент без потери дохода.


ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ ДЕРЖИТСЯ НА ДОСТАВКЕ

Сервис Delivery Club договорился о доставке KFC, а с ее конкурентом McDonald's тестирует эту услугу. Доставка - главный драйвер роста для российского общепита.

О начале сотрудничества Delivery Club и сети быстрого питания KFC "Ведомостям" рассказали представители обеих компаний. KFC - крупнейшая сеть фастфуда по числу ресторанов в России. До сих пор она не работала с агрегаторами доставки еды из кафе и ресторанов, а собственную доставку запустила только в 2017 г.

В течение месяца Delivery Club обеспечит покрытие всей Москвы в пределах МКАД. Время доставки, по ее данным, - до 30 минут с момента размещения заказа. В среднем по рынку доставка из кафе и ресторанов занимает около 40 минут собственными курьерами сервисов и около часа, если за нее отвечают курьеры ресторана.

Помимо партнерства с KFC, Delivery Club в январе 2019 г. начал тестировать доставку из McDonald's, ее осуществляют собственные курьеры сервиса. Тестирование идет в 10 точках, ожидаемое время - около 30 минут.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 25.01.2019
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