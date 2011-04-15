Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 января 2019 года.



ВЫБОРЫ 2021 ГОДА ПОДТЯНУТ ЦИФРОЙ

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ХОЧЕТ ПРИВЕСТИ НА УЧАСТКИ ВСЕХ, КОГО МОЖНО



Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила о намерении к 2021 году создать около 5 тыс. "цифровых участков". На них можно будет голосовать за кандидата без привязки к месту прописки как на думских, так и на региональных выборах. Элла Памфилова сказала "Ъ", что в закрытой части встречи поднимался ряд других вопросов, в том числе о муниципальном фильтре на губернаторских выборах.





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"AK&M" от 25.01.2019