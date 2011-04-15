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25/01/2019
10:11

Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 января 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 января 2019 года.

ВЫБОРЫ 2021 ГОДА ПОДТЯНУТ ЦИФРОЙ
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ХОЧЕТ ПРИВЕСТИ НА УЧАСТКИ ВСЕХ, КОГО МОЖНО

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила о намерении к 2021 году создать около 5 тыс. "цифровых участков". На них можно будет голосовать за кандидата без привязки к месту прописки как на думских, так и на региональных выборах. Элла Памфилова сказала "Ъ", что в закрытой части встречи поднимался ряд других вопросов, в том числе о муниципальном фильтре на губернаторских выборах.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 25.01.2019
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