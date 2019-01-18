ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 25 января, в размере 66.0016 руб. против 66.3318 руб. на 24 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



24.01.19 - 66.3318 руб.

23.01.19 - 66.5499 руб.

22.01.19 - 66.3634 руб.

19.01.19 - 66.3309 руб.

18.01.19 - 66.4438 руб.



























































































































































"AK&M" от 25.01.2019