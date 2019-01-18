ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 25 января, в размере 75.0306 руб. против 75.3861 руб. на 24 января.





Курс евро за последние 5 дней:



24.01.19 - 75.3861 руб.

23.01.19 - 75.5541 руб.

22.01.19 - 75.5481 руб.

19.01.19 - 75.5841 руб.

18.01.19 - 75.6330 руб.





















































































































































"AK&M" от 25.01.2019