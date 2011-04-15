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25/01/2019
10:28

Чрезвычайная страховая компания застраховала сотрудников Государственной фельдъегерской службы РФ

ОАО "Чрезвычайная страховая компания" – входит в Группу компаний "Ингосстрах" – одержало победу в открытом конкурсе в электронной форме на оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, прикомандированных в соответствии с законодательством Российской Федерации к Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации, в 2019 и 2020 годах. Общая страховая сумма по договору составляет 14.8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Страховой защитой обеспечены 5774 человека. Каждый сотрудник застрахован от рисков смерти, инвалидности и травмы. Страховая защита действует на период прохождения службы в Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации. Также по рискам смерть и установление инвалидности страховая защита действует, если страховой случай наступил до истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения службы. Договор заключен сроком на 2 года.

ОАО "ЧСК" - универсальный российский страховщик, работающий на рынке страхования и перестрахования с 26 октября 1994 года.

В соответствии с лицензиями Центрального Банка Российской Федерации Чрезвычайная страховая компания реализует более 50 страховых продуктов, предназначенных как для физических, так и юридических лиц. Компания имеет широкую региональную сеть в различных городах Российской Федерации.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 25.01.2019
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