Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году снизился до 29.4 млн

Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году составил 29.4 млн. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Напомним, что в 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.



На международных воздушных линиях трафик в 2018 году составил 13.3 млн человек, на внутренних воздушных линиях - 16.1 млн человек.



Отмечается, что за год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учета перевозчиков, прекративших полеты).



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.





"AK&M" от 25.01.2019