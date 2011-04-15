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25/01/2019
10:54

Ледоколы "Газпром нефти" начали круглогодичное сопровождение отгрузки арктической нефти

Ледоколы нового поколения "Андрей Вилькицкий" и "Александр Санников", построенные по заказу "Газпром нефти", приступили к совместной работе в Арктике. Об этом говорится в сообщении компании.

Их тандем усилил уникальную логистическую схему круглогодичной транспортировки арктической нефти от терминала "Ворота Арктики" до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе, откуда осуществляются дальнейшие поставки углеводородов на мировой рынок стандартными танкерными партиями.

В январе ледокол "Андрей Вилькицкий" завершил переход по Северному морскому пути и присоединился к судну-близнецу "Александр Санников". В рамках арктической логистической схемы задачей ледоколов является обеспечение безопасной и эффективной работы танкерного флота в районе терминала "Ворота Арктики", который осуществляет круглогодичную отгрузку нефти с Новопортовского месторождения. Новый Порт - это динамично развивающийся арктический актив "Газпром нефти", объёмы добычи на котором за последний год выросли более чем на 40%.

"Андрей Вилькицкий" и "Александр Санников" обеспечивают безопасный подход танкеров к арктическому терминалу и способны выполнять широкий перечень задач в тяжелых ледовых условиях: швартовные операции, буксировку, защиту "Ворот Арктики" от ударных воздействий льда.

"Время Арктики" - арктическая программа "Газпром нефти". В её рамках разрабатываются Новопортовское месторождение, Приразломное месторождение в Печорском море (добыча нефти осуществляется с морской платформы "Приразломная") и Мессояхское месторождение - самое северное континентальное месторождение России. Осуществлен уникальный проект по круглогодичной транспортировке добытой нефти по Северному морскому пути.



"AK&M" от 25.01.2019
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