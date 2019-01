Роскачество определило лучшее моющее средство для посуды. Об этом говорится в материалах ведомства.



В десятку лучших средств вошли: Fairy (5 баллов), Sarma (4.89), Sodasan (4.89), Amway (4.78), AOS (4.66), Synergetic (4.66), Bio Mio (4.55), Ecover zero (4.55), Faberlic (4.44), Bon Sai (4.44).



Однако Amway (Бельгия), Ecover zero (Бельгия) и Sodasan (Германия) на государственный Знак качества претендовать не смогут в виду своего иностранного происхождения.



Наилучшую моющую способность показало средство Fairy, второе место поделили Sarma, Sodasan и Synergetic. В числе аутсайдеров оказались "Каждый день", "Красная цена", "О'Кей", "Радуга" и Help.



Исследуя расход средства, Роскачество выявило, что больше всего тарелок отмыли Amway (49), Fairy (30), Sarma (29.7), Sodasan (28). Меньше всего: "Радуга" (4), Smart (4), "Минута" (3.7), Help (3.7), "Красная цена" (3), "Каждый день" (2.3).



Эксперты также не обнаружили в образцах моющих средств тяжелых металлов, патогенных бактерий (например, стафилококка), а также дрожжей, плесени и грибков.



Результаты испытаний показали, что наличие и концентрация ПАВ во всех случаях были указаны верно, при этом в половине из них оно составило менее 5%.



Кроме того, было установлено, что ПАВ полностью смываются с тарелок при ополаскивании.



Также отмечается, что все исследованные средства имеют нейтральный pH и не раздражают кожу, а также нетоксичны. Однако людям с чувствительным типом кожи лучше выбирать средства с содержанием АПАВ менее 5%.



Кроме того, оказалось, что моющая способность средства не зависит от степени густоты.



Стоит отметить, что семь из десяти лидеров рейтинга товаров повышенного качества производятся в России.



Напомним, ранее Роскачество провело исследования стиральных порошков. Эксперты выяснили, насколько качественно порошки отстирывают вещи, с какими видами пятен справляются и как влияют на здоровье человека. И если безопасность не вызвала нареканий экспертов, то вопрос потребительских характеристик и прямого назначения порошков - то есть избавления от пятен, стал камнем преткновения отрасли и потребителей.



В частности, как показали результаты исследования, формально ни одного нарушения законодательства выявлено не было. Однако эксперты сделали вывод, что большинство порошков не предназначены для отстирывания пятен, а призваны лишь "освежить" белье. Так, Роскачество не нашло универсального средства, которое бы идеально справлялось со всеми видами пятен, не влияя при этом на ткань. По итогам исследования Роскачество составило детальную таблицу и рейтинг по каждым конкретным видам пятен, чтобы потребитель мог выбрать средство исходя из личных предпочтений.



