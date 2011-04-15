Активы банковского сектора в 2018 году выросли на 6.9%

Активы банковского сектора в 2018 году увеличились на 6.9%. Рост активов достигнут главным образом за счет наращивания кредитования: совокупный портфель банковских кредитов нефинансовым организациям и населению за год увеличился на 10.7%. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического материала "О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году".



Год характеризовался ускорением роста кредитования, в особенности розничного (+22.8%), и некоторым замедлением притока средств населения в банки на фоне постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления. Оживление кредитования стимулировалось снижением (на протяжении большей части года) процентных ставок и происходило в условиях перехода к росту экономики и реальных доходов населения. Стабилизировалось качество кредитных портфелей банков.



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