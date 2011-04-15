Белоруссия ограничила поставки в РФ ряд животноводческой продукции

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ввёл статус "Временно ограничено" на ряд белорусских предприятий, в продукции которых выявлены повторные нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и России. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.



Россельхознадзором на данный момент ещё не введены ограничения.



Ограничения введены на предприятия: ЧПУП "15 Авеню", СООО "Мясопродукт", ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат", ООО "Белросморепродукт", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (продукция из мяса и субпродуктов птицы), СООО "Чизмастер", ООО "Грин Альянс", ООО "Александров", ООО "Славинпродукт".



Решение об отмене ограничений с этих предприятий будет рассмотрено Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь совместно с Россельхознадзором после устранения предприятиями выявленных нарушений и предоставления соответствующих материалов для анализа двум ведомствам.



Вместе с тем, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору продолжает выявлять случаи поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации.



Указанные случаи в последнее время приобрели систематический характер, что вызывает серьёзную обеспокоенность Россельхознадзора и необходимость принимать ограничительные меры.



Так, Россельхознадзор с 25 января 2019 года вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции, произведённой следующими белорусскими предприятиями: СЗАО "Агрокомбинат "Колос" - в связи с повторным выявлением кокцидиостатиков (декоквинат, динитрокарбанилид) в готовой продукции из мяса птицы; МПП "Городея" ООО "Викос" - повторное выявление тетрациклина в говядине; ООО "Империя-2009" - повторное выявление тетрациклина в говядине; ОАО "Слонимский мясокомбинат" - повторное выявление тетрациклина в говядине.



Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении поставок в Россию продукции, вырабатываемой ниже перечисленными белорусскими предприятиями: ООО "Борисовский мясокомбинат N 1" - в связи с выявлением листерий в говядине; Филиал "Коопзаготпромторг Поставского РАЙПО" - выявление листерий в говядине; ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" - выявление кокцидиостатиков (робенидин, салиномицин) и листерий в мясе птицы; Лунинецкое РАЙПО колбасный цех филиала "Заготовительно-производственный комбинат "Полесье" - выявление незаявленной на маркировке ДНК свиньи в говядине; ОАО "Молоко" - выявление хлорамфеникола в молоке питьевом.



Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Беларуси с просьбой провести расследование и установить причины нарушений по каждому из указанных предприятий. По результатам расследования необходимо представить материалы этих проверок в адрес Службы.



"AK&M" от 25.01.2019