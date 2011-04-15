Росимущество переходит на использование новых стандартов электронной подписи

Росимущество переходит на применение электронной подписи, соответствующей ГОСТ Р 34.10-2012, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Об этом говорится в сообщении ведомства.



"Обращаем внимание, что для корректной работы электронной подписи с 28 января 2019 года необходимо обновить настройки автоматизированного рабочего места. Инструкция для применения размещена в разделе МВ Портала "Инструкции по работе с Порталом", - говорится в сообщении.







"AK&M" от 25.01.2019