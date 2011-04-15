ЦБ с 1 февраля приступит к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты для Минфина

Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объём покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2.8 млрд руб.



Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.



Напомним, Банк России 15 января 2019 года после длительного перерыва возобновил покупку валюты для Минфина в рамках реализации механизма бюджетного правила. Ранее, 23 августа 2018 года, ЦБ объявил о том, что в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков до конца сентября 2018 года не будет покупать валюту для Минфина в рамках реализации механизма бюджетного правила. Затем мораторий на приобретение валюты был продлён до конца 2018 года.













"AK&M" от 25.01.2019