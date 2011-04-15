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25/01/2019
12:01

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Еврокапитал-Альянс"

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Еврокапитал-Альянс" (Ярославская область, Переславль-Залесский). По величине активов на 1 января 2019 года кредитная организация занимала 322-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Основным видом деятельности КБ "Еврокапитал-Альянс" являлось предоставление банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных кредитной организацией гарантий составлял около 9 млрд руб. и превысил размер её собственных средств более чем в 7 раз. При этом формальный подход к оценке деятельности принципалов систематически приводил к занижению принятых КБ "Еврокапитал-Альянс" кредитных рисков по предоставленным банковским гарантиям, в связи с чем надзорным органом в адрес банка неоднократно направлялись соответствующие предписания. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, подчёркивает ЦБ.

В деятельности КБ "Еврокапитал-Альянс" прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

В КБ "Еврокапитал-Альянс" будет действовать временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

КБ "Еврокапитал-Альянс" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".


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