Цены на нефть растут на фоне политической напряженности в Венесуэле. Участники рынка обеспокоены возможным усилением санкционного давления на нефтяную отрасль страны со стороны США. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Также не исключено, что усугубившийся политический кризис может оказать негативное влияние на текущую операционную деятельность государственной компаний PDVSA. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп может принять решение о дополнительных санкциях до конца текущей недели. Как следствие в ближайшие торговые сессии рынок продолжит закладывать премию за геополитику в стоимость нефтяных контрактов.



Российская валюта заметно укрепляется в течение недели. Поддержку ей оказывает налоговый период, пик которого приходится на сегодняшний день, еще один платеж предстоит в понедельник.



Кроме того, размещения ОФЗ и восстановление аппетита иностранных инвесторов к данным бумагам также локально поддерживают российскую валюту. Сегодня ключевым фактором для российского валютного рынка будет заявление ЦБ о старте отложенных покупок валюты с 1 февраля. Покупки будут равномерно распределены на период в 36 месяцев и приведут к увеличению ежедневных операций ЦБ на 2.8 млрд руб., что эквивалентно росту покупок примерно на 20%.



Аналитики ожидают, что данное сообщение окажет лишь краткосрочное умеренно негативное влияние. Со старта торгов на данной новости рубль теряет около 30 коп. В то же время новость вряд ли будет иметь долгосрочный фундаментальный эффект на российскую валюту. Текущий объем регулярных покупок несколько понижен, так как цена на нефть отошла от высоких уровней осени 2018 года. Дополнительные покупки валюты вернут ежедневные объемы покупок к отметкам около 16 млрд руб.



Ранее рынок спокойно справлялся с данным объемом. На предстоящей неделе у рубля уйдет фактор поддержки от налоговых платежей. Валюта будет пытаться закрепиться в районе отметки 66 и 75 в паре с долларом и евро.







"AK&M" от 25.01.2019