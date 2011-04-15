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25/01/2019
12:04

Цены на бензин за неделю, с 14 по 20 января, выросли на 0.1% до 43.77 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 14 по 20 января 2019 года, выросли на 0.1% до 43.77 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0.1% до 41.81 руб. за литр и 45.09 руб. за литр соответственно. Бензин АИ-98 подорожал на 0.2% до 50.99 руб. за литр. Дизельное топливо не изменилось в цене - 47.23 руб. за литр.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0.2%, в Санкт-Петербурге - не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.79 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.89 до 48.99 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.20 до 43.12 руб., марки АИ-95 - от 43.30 до 46.60 руб. за литр.

За прошедшую неделю в 26 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Ярославле - на 1.2%, Кургане, Челябинске, Кемерово и Томске - на 0.9%.

При этом снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 8 центрах субъектов Российской Федерации, а наиболее заметное в Чите - на 1.3%, Магадане - на 0.6%.


"AK&M" от 25.01.2019
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