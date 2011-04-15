Роснефть сократила долю участия в СевКомНефтегазе

ПАО "НК "Роснефть" косвенно сократило долю участия в ООО "СевКомНефтегаз" (СКН, Ямало-Ненецкий автономный округ) до 66.67% со 100%. Об этом говорится в сообщении компании.



НК "Роснефть" приобрела право косвенного распоряжения СКН через подконтрольную организацию (прямой и косвенный контроль НК "Роснефть") - ООО "РН-Разведка и добыча", которое приобрело СКН.



Вторым участником "РН-Разведка и добыча" является подконтрольная организация (прямой и косвенный контроль НК "Роснефть") - ООО "РНРесурс".



НК "Роснефть" осуществляет косвенный контроль "РН-Ресурс" через цепочку следующих подконтрольных НК "Роснефть" организаций: ООО "РН-Коммерция" (прямой и косвенный (через ООО "РН-Трейд", АО "Финанс-М-ком", АО "РН Холдинг") контроль НК "Роснефть"), являющееся вторым участником "РН-Ресурс".



"РН-Трейд" (прямой и косвенный (через "РН-Ресурс") контроль НК "Роснефть"), являющееся вторым участником "РН-Коммерция", владеющий АО "Финанс-М-Ком" (косвенный контроль НК "Роснефть"), который является третьим участником "РН-Коммерция".



Rosneft Industrial Holdings Limited (прямой контроль НК "Роснефть"), владеющий Rosneft International Holdings Limited (косвенный контроль НК "Роснефть"), владеющий Novy Investments Limited (косвенный контроль НК "Роснефть"), которое владеет "РН Холдинг" (прямой и косвенный контроль НК "Роснефть"), являющееся четвёртым участником "РН-Коммерция".



Как пишет газета "Ведомости", Equinor (ранее называлась Statoil) стала владельцем 33.33%.



Севкомнефтегаз владеет лицензией на Северо-Комсомольское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"