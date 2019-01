Капвложения Газпрома на Сахалине в 2019 году планируются на уровне 17.7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.



Стороны рассмотрели ход реализации соглашения о сотрудничестве. Был отмечен стратегический характер взаимодействия между Газпромом и правительством региона. В рамках Восточной газовой программы компания развивает на шельфе острова Сахалин крупный центр газодобычи. В 2013-2018 годах инвестиции Газпрома и дочерних обществ на территории области составили 120.9 млрд руб. В первую очередь средства были направлены на обустройство месторождений проекта "Сахалин-3". В 2019 году капитальные вложения в регионе планируются на уровне 17.7 млрд руб.



Отдельное внимание было уделено работе по газификации Сахалинской области. Отмечено, что в 2018 году завершено строительство газопровода к пригородам Южно-Сахалинска - Березняки и Старорусскому. В Южно-Сахалинске подключена газовая котельная.



Компания в 2019 году планирует выполнить строительно-монтажные работы по газопроводу-отводу и газораспределительной станции (ГРС) "Тымовское", четырем газопроводам к населенным пунктам Тымовского района: Тымовское, Воскресеновка, Восход, Зональное, Кировское, Красная Тымь, Ясное. Это позволит газифицировать более 3.2 тыс. домовладений и квартир, 82 объекта промышленности и малой энергетики. Предполагается также построить газопровод для газификации резидентов территории опережающего развития "Горный воздух".



Ведётся подготовка к началу сооружения газопровода-отвода и ГРС "Долинск", шести газопроводов в городском округе "Город Южно-Сахалинск", Долинском и Макаровском районах. В стадии проектирования находятся четыре газопровода-отвода, ГРС "Корсаков", "Леонидово", "Макаров", "Южная" и 16 газопроводов.



А.Миллер и В.Лимаренко договорились, что в 2019 году Газпром актуализирует Генеральную схему газоснабжения и газификации региона.



На встрече также обсуждались перспективы расширения газомоторного рынка в Сахалинской области. В настоящее время в Южно-Сахалинске действует автомобильная газонаполнительная компрессорная станция Газпрома, на ГРС "Дальнее" - блок по заправке передвижных автомобильных газовых заправщиков. Ведётся строительство второй станции в Южно-Сахалинске.



Напомним, между Газпромом и правительством Сахалинской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации.



Газпром в период с 2008 по 2018 год направил на газификацию Сахалинской области 5.9 млрд руб., построено девять межпоселковых газопроводов. Уровень газификации региона на 1 января 2019 года составил 37.2%.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 25.01.2019