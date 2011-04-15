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25/01/2019
12:51

Производство молока в 2019 году увеличится на 500 тыс. т, Минсельхоз

Минсельхоз России прогнозирует сохранение положительной динамики развития молочной отрасли в 2019 году: по предварительным оценкам, в текущем году объём производства молока вырастет на 1.6% (500 тыс. т) до 31.1 млн т, говорится в материалах министерства.

В 2017-2018 годах рост составлял 1.4% ежегодно.
Существенное влияние на результаты отрасли оказывают меры государственной поддержки, направленные на повышение эффективности производства, технологическую модернизацию, совершенствование генетического потенциала животных, развитие малых сельхозпредприятий.

В последние годы в это направление сельхозпроизводства были привлечены значительные инвестиционные и кредитные ресурсы, благодаря чему создаются как крупные комплексы, так и малые фермы с высококачественным поголовьем племенных животных. Это позволяет повышать продуктивность - в 2018 году средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях достиг 5.85 тыс. кг, в 2020 году составит 6.4 тыс. кг, а к 2024 году ставится задача довести его до уровня 7.1 тыс. кг.

В связи с увеличением производства российской молочной продукции наблюдается тенденция к снижению закупок за рубежом. Открываются новые возможности для ее экспорта. Так, в прошлом году были достигнуты договоренности о поставках в КНР.

Кроме того, Минсельхоз реализует мероприятия, направленные на регулирование внутреннего рынка молочной продукции. В частности, с января текущего года начали действовать новые правила маркировки молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира. Теперь изготовители обязаны указывать на упаковке или этикетке сведения о наличии растительных масел в такой продукции. Данная мера позволит потребителям лучше ориентировался в ассортименте и делать выбор осознанно.


"AK&M" от 25.01.2019
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