ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 26 января, в размере 65.9170 руб. против 66.0016 руб. на 25 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



25.01.19 - 66.0016 руб.

24.01.19 - 66.3318 руб.

23.01.19 - 66.5499 руб.

22.01.19 - 66.3634 руб.

19.01.19 - 66.3309 руб.



















































































































































"AK&M" от 25.01.2019