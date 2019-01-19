ЦБ РФ установил официальный курс евро на 26 января, в размере 74.6312 руб. против 75.0306 руб. на 25 января.





Курс евро за последние 5 дней:



25.01.19 - 75.0306 руб.

24.01.19 - 75.3861 руб.

23.01.19 - 75.5541 руб.

22.01.19 - 75.5481 руб.

19.01.19 - 75.5841 руб.





















































































































































"AK&M" от 25.01.2019