Российские банки в 2018 году увеличили кредитование физлиц на 22.8%. Об этом свидетельствует обзор развития банковского сектора, подготовленный ЦБ.



В 2017 году рост кредитования физлиц составил 13.2%.

Увеличение кредитования физлиц в прошлом году происходило в условиях постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления, полагает ЦБ.



Рост портфеля в значительной степени был связан с увеличением ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд (НПС).



Росту способствовало и снижение процентных ставок: средневзвешенная процентная ставка по рублёвым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года в ноябре 2018 года составила 12.4% годовых (в январе 2018 года - 13.5%).





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