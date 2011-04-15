Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/01/2019
13:01

Российские банки в 2018 году увеличили кредитование физлиц на 22.8%

Российские банки в 2018 году увеличили кредитование физлиц на 22.8%. Об этом свидетельствует обзор развития банковского сектора, подготовленный ЦБ.

В 2017 году рост кредитования физлиц составил 13.2%.
Увеличение кредитования физлиц в прошлом году происходило в условиях постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления, полагает ЦБ.

Рост портфеля в значительной степени был связан с увеличением ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд (НПС).

Росту способствовало и снижение процентных ставок: средневзвешенная процентная ставка по рублёвым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года в ноябре 2018 года составила 12.4% годовых (в январе 2018 года - 13.5%).


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100