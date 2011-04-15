Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 января

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Банк России установил на 26 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.8538
1 Азербайджанский манат 38.8547
100 Армянских драмов 13.5604
1 Белорусский рубль 30.6306
1 Болгарский лев 38.1840
1 Бразильский реал 17.4693
100 Венгерских форинтов 23.4326
1000 Вон Республики Корея 58.7731
10 Гонконгских долларов 84.0071
1 Датская крона 10.0021
1 Доллар США 65.9170
1 Евро 74.6312
100 Индийских рупий 92.8212
100 Казахстанских тенге 17.3979
1 Канадский доллар 49.5095
100 Киргизских сомов 94.3559
10 Китайских юаней 97.4642
10 Молдавских леев 38.5029
1 Новый туркменский манат 18.8604
10 Норвежских крон 76.9834
1 Польский злотый 17.4006
1 Румынский лей 15.6621
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.7044
1 Сингапурский доллар 48.5612
10 Таджикских сомони 69.9014
1 Турецкая лира 12.4897
10000 Узбекских сумов 78.7792
10 Украинских гривен 23.6641
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.2656
10 Чешских крон 29.0345
10 Шведских крон 72.6751
1 Швейцарский франк 66.1684
10 Южноафриканских рэндов 48.2248
100 Японских иен 60.0364
"AK&M" от 25.01.2019