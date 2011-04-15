Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 января

Банк России установил на 26 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.8538

1 Азербайджанский манат 38.8547

100 Армянских драмов 13.5604

1 Белорусский рубль 30.6306

1 Болгарский лев 38.1840

1 Бразильский реал 17.4693

100 Венгерских форинтов 23.4326

1000 Вон Республики Корея 58.7731

10 Гонконгских долларов 84.0071

1 Датская крона 10.0021

1 Доллар США 65.9170

1 Евро 74.6312

100 Индийских рупий 92.8212

100 Казахстанских тенге 17.3979

1 Канадский доллар 49.5095

100 Киргизских сомов 94.3559

10 Китайских юаней 97.4642

10 Молдавских леев 38.5029

1 Новый туркменский манат 18.8604

10 Норвежских крон 76.9834

1 Польский злотый 17.4006

1 Румынский лей 15.6621

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.7044

1 Сингапурский доллар 48.5612

10 Таджикских сомони 69.9014

1 Турецкая лира 12.4897

10000 Узбекских сумов 78.7792

10 Украинских гривен 23.6641

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.2656

10 Чешских крон 29.0345

10 Шведских крон 72.6751

1 Швейцарский франк 66.1684

10 Южноафриканских рэндов 48.2248

100 Японских иен 60.0364

"AK&M" от 25.01.2019