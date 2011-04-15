Банк России на 26 января понизил курс евро к рублю почти на 40 копеек до 74.6312 руб., курс доллара США - более чем на 8 копеек до 65.9170 руб.

Банк России на 26 января понизил официальный курс евро к рублю почти на 40 копеек до 74.6312 руб. с 75.0306 руб., курс доллара США - более чем на 8 копеек до 65.9170 руб. с 66.0016 руб. 25 января.



Стоимость бивалютной корзины на 26 января уменьшилась почти на 23 копейки (-0.32%) до 69.8384 руб. с 70.0647 руб. 25 января.







"AK&M" от 25.01.2019