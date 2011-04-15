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25/01/2019
13:08

Объём вкладов физлиц в банках в 2018 году вырос на 6.5% до 28.5 трлн руб.

Объём вкладов физлиц в банках в 2018 году вырос на 6.5% до 28.5 трлн руб. (30.2% пассивов банков). В 2017 году данный показатель увеличился на 10.7%. Об этом свидетельствует обзор развития банковского сектора, подготовленный ЦБ.

Средневзвешенная процентная ставка по рублёвым вкладам физических лиц на срок свыше 1 года по банковскому сектору выросла незначительно: с 6.7% в январе до 6.8% годовых в ноябре 2018 года.

Динамика максимальной процентной ставки по рублевым вкладам физических лиц (по 10 кредитным организациям, привлекающим наибольший объём депозитов) в декабре 2018 года и первой декаде января текущего года соответствует тенденции предшествующих периодов.

В целом за 2018 год ставка выросла до 7.4% с 7.2%. Вместе с тем в первой декаде января 2019 года она достигла 7.53% (+0.15 п.п. по сравнению с первой декадой декабря 2018 года), что является максимальной величиной за последние 1.5 года.





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