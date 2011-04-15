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25/01/2019
13:34

Спрос на ипотеку в РФ может снизиться на 20%

Спрос на ипотеку в РФ может снизиться на 20% в связи с ростом ипотечных ставок. Об этом заявил исполнительный директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников на XVII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России". Организатор конференции - Информационное агентство АК&М.

Ограничительные меры и увеличение ставок охладит рынок во второй половине 2019 года. Потом начнётся рост по новым правилам игры, - полагает М.Матовников.

Напомним, рублёвая ставка по ипотечным жилищным кредитам в ноябре 2018 года увеличилась до 9.52% с 9.41% в октябре.


"AK&M" от 25.01.2019
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