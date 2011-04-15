В "Шереметьево" построят станцию хранения противообледенительной жидкости

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство станции хранения противообледенительной жидкости на перроне Международного аэропорта "Шереметьево". Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Финансирование строительства планируется осуществлять за счёт собственных средств ООО "Шереметьево Хэндлинг".



В рамках реализации проекта будет построено двухэтажное здание станции общей площадью 945 кв. м, где будут размещаться административная часть, технологическое помещение с насосной станцией и водоочистной установкой, а также производственное помещение с подземной емкостью для отработанной противообледенительной жидкости. Для размещения ёмкостей хранения противообледенительной жидкости будет оборудована бетонная площадка с ограждением площадью 282 кв. м, навес для стоянки специальной автомобильной техники площадью 602 кв. м и подземная емкость накопления санитарно-бытовых стоков.



Станция будет использоваться для хранения жидкости и долговременной стоянки спецмашин-деайсеров, их заправки противообледенительной жидкостью и технической водой. Новая станция позволит проводить одновременную заправку противообледенительной жидкостью шести машин за минимальное время.



Реализация проекта новой станции расширит возможности и повысит надёжность обеспечения деайсинга воздушных судов в условиях роста интенсивности взлётно-посадочных операций и пассажиропотока в аэропорту "Шереметьево".



В осенне-зимнем периоде 2018/2019 "Шереметьево Хэндлинг" приступил к обеспечению противообледенительной обработки воздушных судов всех авиакомпаний в "Шереметьево". Для эффективного и качественного выполнения работ были закуплены 16 современных противообледенительных машин Tempest на специальном шасси производства компании JBT и 4 машины Vestergaard.



С учётом динамичного роста пассажиропотока ПАО "Аэрофлот" и планов прихода других перевозчиков оператор наземного обслуживания аэропорта "Шереметьево" "Шереметьево Хэндлинг" продолжает широкомасштабную программу закупки техники. В 2018 году парк компании пополнился 600 единицами техники различного назначения.



ООО "Шереметьево Хэндлинг" - хэндлинговый оператор аэропорта Шереметьево. Компания предоставляет полный комплекс услуг по обслуживанию пассажиров, багажа и воздушных судов. Компания обслуживает более 30 отечественных и зарубежных авиакомпаний.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" в 2018 году вырос на 14.3% до 45.836 млн по сравнению с годом ранее. Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 357.228 тыс. при росте в 15.9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11.6% и составил 24.695 млн пассажиров, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% и достиг 21.141 млн.



Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" в первом полугодии 2018 года снизилась на 16.4% до 4.423 млрд руб. с 5.291 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 6% до 13.941 млрд руб. с 13.151 млрд руб., валовая прибыль - на 7.4% до 9.12 млрд руб. с 8.49 млрд руб., себестоимость продаж - на 3.4% до 4.821 млрд руб. с 4.661 млрд руб.



"AK&M" от 25.01.2019