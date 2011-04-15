Салатовую линию метро продлят до посёлка Северный на северо-востоке столицы

Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят от станции "Лианозово" до посёлка Северный на северо-востоке столицы, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



Длина нового участка составит 3.1 км. Он пройдёт вдоль Дмитровского шоссе от будущей станции "Лианозово" возле одноименной железнодорожной платформы до конечной станции "Посёлок Северный" в районе Северный.



"Участок будет в основном наземным с эстакадным отрезком на пересечении с Челобитьевским шоссе. Линия пересечёт МКАД через прокол в створе недействующей линии железной дороги", - сказала А.Пятова.



Проект планировки территории для продления Люблинско-Дмитровской линии метро одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным. Его вынесут на публичные слушания.



Напомним, в прошлом году на Люблинско-Дмитровской линии метро открылось три новые станции.



Напомним также, что в Москве в 2018 году введено 17 станций метро. До конца 2023 года в столице построят 134 км линий метро, 55 станций и семь депо для обслуживания и ремонта поездов.





"AK&M" от 25.01.2019