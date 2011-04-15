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25/01/2019
14:12

ВымпелКом обеспечил связь в Арктике

ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн) успешно реализовало проект по организации высокоскоростного канала передачи данных "Москва-Сабетта" для ОАО "Ямал СПГ" пропускной способностью 1 Гбит/сек. Об этом говорится в сообщении компании.

Для этого на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на участке "Ямбург-Сабетта" в условиях вечной мерзлоты построена специально спроектированная под регион Крайнего Севера радиорелейная линия связи протяженностью 420 км. Данная линия связи, запущенная в условиях пятой ветровой зоны и вечной мерзлоты, базируется на 15 автономных комплексах связи, использующих передовые технологии телекоммуникации и систем электропитания. Ранее связь в этом регионе была организована исключительно при помощи ресурсов спутниковой связи.

Такая протяжённость радиорелейного участка канала связи в условиях Крайнего Севера, высокая пропускная способность и сжатые сроки реализации строительства в своей совокупности представляют исключительный для российского телеком рынка опыт.

В результате запуска линии для "Ямал СПГ" мобильную связь стандарта LTE получат жители Сабетты и Сеяхи, а это около 30 тыс. человек. Также расширилась емкость на магистральных каналах в Новом Уренгое, Салехарде, Надыме, а это значит, что качество связи в этих населенных пунктах улучшится.

ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.

Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.


"AK&M" от 25.01.2019
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