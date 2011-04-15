Роснефть за 2018 год нарастила производство моторного топлива на 2%

Нефтеперерабатывающие заводы НК "Роснефть" по итогам 2018 года нарастили объём производства автомобильного топлива на 2% до 39.1 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.



В состав нефтеперерабатывающего комплекса Роснефти входит 13 НПЗ. Компания является лидером на российском рынке, обеспечивая до 40% внутреннего потребления автомобильных топлив.



НК "Роснефть" реализует беспрецедентную программу по модернизации своих НПЗ объёмом более 1.4 трлн руб. Сначала реализации программы уже инвестировано более 850 млрд руб. из этой суммы, построены и реконструированы 23 основных установок и комплексов нефтепереработки, что позволило Компании существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.





"AK&M" от 25.01.2019