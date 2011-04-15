ЦБ объявил учётную цену золота на 26 января - 2718.93 руб./г против 2715.63 руб./г на 25 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 26 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2718.93 руб./грамм
Серебро: - 32.42 руб./грамм
Платина: - 1701.78 руб./грамм
Палладий: - 2784.73 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
19.01 22.01 23.01 24.01 25.01
Золото 2740.48 2728.27 2748.89 2740.20 2715.63
Серебро 33.22 33.01 32.65 32.54 32.65
Платина 1727.39 1702.64 1696.72 1686.90 1680.62
Палладий 3021.87 2955.08 2849.98 2872.63 2858.33