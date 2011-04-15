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25/01/2019
16:03

ЦБ рекомендует банкам информировать клиентов о минимальной гарантированной ставке по вкладам

Банк России направил кредитным организациям информационное письмо с рекомендацией указывать значение минимальной гарантированной ставки при заключении договора банковского вклада с физическими лицами (в том числе с индивидуальными предпринимателями). Как говорится в сообщении ЦБ, данные сведения сотрудникам банка следует раскрывать и при проведении консультации с вкладчиком, а также представлять в материалах рекламного характера.

Причиной появления подобного письма стали зафиксированные в последнее время случаи, когда кредитные организации сообщают потребителю только о максимально возможной доходности вклада, зависящей от соблюдения вкладчиком ряда условий, или указывают доходность за отдельный период вклада. Среди условий получения повышенной процентной ставки по вкладу - заключение с банком иных договоров (например, страхования), оплата дополнительных услуг банка (например, по карточным продуктам).

По мнению регулятора, такие действия могут вводить потребителей финансовых услуг в заблуждение относительно реальной доходности выбранного банковского вклада, а также затруднить выбор продукта с наиболее выгодными условиями.

Минимальную гарантированную процентную ставку рекомендуется рассчитывать в процентах годовых, исходя из значения процента, который банк обязан уплатить на минимальную сумму вклада при хранении до истечения его срока и без учета дополнительных условий, увеличивающих ставку. Если начисление процентов происходит по плавающей ставке, при расчете следует использовать ее значение на дату заключения договора. Также при расчете учитывается минимальная сумма вклада и срок его действия в календарных днях. Для мультивалютных вкладов показатель минимальной гарантированной ставки рекомендуется раскрывать в каждой из валют.


"AK&M" от 25.01.2019
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