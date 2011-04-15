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25/01/2019
16:34

ФАС утвердила новые стандарты раскрытия информации субъектов естественных монополий

ФАС опубликовала новый приказ "Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, которые оказывают услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правила заполнения форм", говорится в сообщении антимонопольной службы.

Новый порядок раскрытия информации детализирует форму и периодичность ее предоставления неопределенному кругу заинтересованных лиц. Эти изменения позволят обеспечить прозрачность осуществления регулируемой деятельности субъектами естественных монополий и избежать возможных злоупотреблений при предоставлении доступа к газотранспортной инфраструктуре.

При осуществлении своей деятельности газовые компании должны будут регулярно осуществлять раскрытие информации в новом порядке.

Принятие новых стандартов раскрытия информации является завершающим этапом реализации целей и задач, поставленных "дорожной картой" "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" в части совершенствования правил технологического присоединения к газовым сетям.


"AK&M" от 25.01.2019
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