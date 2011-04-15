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25/01/2019
15:58

ФАС раскрыла картель на торгах по ремонту медоборудования

Московское УФАС раскрыло картель на торгах по ремонту медоборудования. Антимонопольный орган признал ООО "Катет" и ООО "Пожарная безопасность" нарушившими закон "О защите конкуренции", говорится в сообщении ФАС.

Компании заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах по ремонту медоборудования для ГБУЗ "Городская клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения Москвы". Общая стоимость контрактов, заключенных в результате реализации соглашения, составила более 49 млн руб.

Кроме того, антимонопольный орган установил, что заказчик поспособствовал ограничению конкуренции, прописав в техническом задании специальные условия, которые создавали преимущества для участников сговора и ограничивали доступ к аукциону добросовестным компаниям.

В адрес государственного заказчика направлено обязательное для исполнения предписание о недопущении действий, ограничивающих конкуренцию.



"AK&M" от 25.01.2019
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