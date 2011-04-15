Реальная заработная плата в России в 2018 году выросла на 6.8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в 2018 году составила 43.4 тыс. руб., увеличившись на год на 9.9%.





AK&M Антикризис