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Реальная заработная плата в России в 2018 году выросла на 6.8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в 2018 году составила 43.4 тыс. руб., увеличившись на год на 9.9%.
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