Уровень безработицы в России в декабре не изменился и составил 4.8%

Количество безработных в России в декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 1.2% до 3.698 млн, в годовом исчислении уменьшилось на 4.6%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



В 2018 году, по предварительным данным, количество безработных составило 3.658 млн, сократившись за год на 7.8%.



Уровень безработицы среди экономически активного населения (в соответствии с методологией Международной организации труда) в декабре не изменился по отношению к ноябрю и составил 4.8%.



В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 0.7 млн безработных, в том числе 0.6 млн получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования данного показателя, составила 76.3 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.





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