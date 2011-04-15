НОВАТЭК и "Газпром нефть" могут обменяться месторождениями

НОВАТЭК ведёт переговоры с "Газпром нефтью" об обмене своего Мало-Ямальского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе на неосвоенные месторождения вблизи других своих активов. Об этом сообщил предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, пишут "Ведомости".



"Мало-Ямальское в геологическом смысле - практически полностью подготовленное месторождение. Мы провели значительные ГРР [геолого-разведочные работы], есть проект разработки с объёмом добычи 4-5 млрд кубов. Но просто такой объём в месте полного отсутствия какой-либо инфраструктуры нет никакой рентабельности рассматривать как инвестпроект", - отметил он.



"А так как у "Газпром нефти" рядом Новопортовское месторождение, объединение этих двух месторождений, конечно, принесёт эффект, появляется экономическая целесообразность. И мы рассматриваем вопрос размена, чтобы это месторождение перешло "Газпром нефти", - сказал Л.Михельсон.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 8.1% до 121.062 млрд руб. со 111.998 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 43% до 594.591 млрд руб. с 414.161 млрд руб.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% до 298.669 млрд руб. со 189 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29.8% до 1.827 трлн руб. с 1.408 трлн руб., показатель EBITDA - на 56.7% до 556.473 млрд руб. с 355.131 млрд руб.





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