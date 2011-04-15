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25/01/2019
19:11

К Альфа-Банку присоединится Балтийский банк

Совет директоров Альфа-Банка проголосовал за присоединение к нему Балтийского банка. Об этом говорится в сообщении банка.

В частности, в решении по одному из вопросов заседания говорится: "Вынести на рассмотрение внеочередного собрания акционеров АО "Альфа-Банк" вопрос о реорганизации АО "Альфа-Банк" в форме присоединения к нему ПАО "Балтийский Банк".

Внеочередное собрание акционеров назначено на 25 февраля.
Кроме того, совет директоров принял решение прекратить участие Банка в компании Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.



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