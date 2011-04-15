Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 января 2019 года.



У СПГ РАЗЖИЖАЮТСЯ ЛЬГОТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ДАЕТ СУБСИДИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОБОРУДОВАНИЯ



Правительство не готово субсидировать локализацию оборудования для производства сжиженного газа и предлагает машиностроителям лишь заключать специнвестконтракты (СПИК) с льготным налогообложением по конкретным типам оборудования. Таков главный итог совещания по СПГ в Сабетте во главе с вице-премьером Дмитрием Козаком. Откладывается и вопрос о финансировании стенда для испытаний криогенного оборудования. Но отсутствие субсидий и гарантированного заказа не позволяет машиностроителям принять решение об инвестициях в НИОКР и пилотные образцы. Кроме того, из-за задержки компании не успеют подать заявки на тендеры для СПГ-проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ".





ЧЕСТНОЕ ДОМЕННОЕ

БРОКЕРЫ БОРЮТСЯ С ФАЛЬШИВЫМИ САЙТАМИ



Профучастники отмечают всплеск числа мошеннических сайтов, наносящих значительный ущерб репутации брокерской индустрии в целом. Их количество постоянно растет, а легальные способы борьбы остаются неэффективными. Участники рынка надеются на изменение ситуации после получения ЦБ полномочий по досудебной блокировке таких ресурсов, но соответствующие поправки приняты пока только в первом чтении.





МИНФИН ТОРМОЗИТ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ МАГИСТРАЛИ

В ПОЛЬЗУ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ И СЕВМОРПУТИ



Окончательное решение по строительству первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань - до Гороховца ожидается в ближайшие два месяца, вице-премьер Максим Акимов на этой неделе будет докладывать о проекте Владимиру Путину. И вице-премьер, и эксперты согласны, что стройку надо начинать уже сейчас, чтобы уложиться в срок до 2024 года, предусмотренный магистральным планом развития инфраструктуры. Но Минфин настроен скептически, считая, что деньги лучше потратить не на ВСМ, которая не сможет их вернуть, а на региональные аэропорты, Севморпуть и морские порты.





ЭЛЕКТРОБУСЫ УШЛИ С МАРШРУТА

ГРУППА ГАЗ НЕ СМОГЛА НА ФОНЕ САНКЦИЙ ВЫЙТИ НА ТЕНДЕР МОСКВЫ



Как выяснил "Ъ", группа ГАЗ не смогла принять участие в конкурсе Москвы на очередную партию электробусов, уступив контракт на 6,6 млрд руб. КамАЗу. На рынке говорят, что причина - отказ иностранных поставщиков работать с группой на фоне санкций против активов Олега Дерипаски. В самой компании заметили, что "на момент принятия решения не могли бы гарантировать выполнение контракта" и потому, "чтобы не подвести клиента, не пошли в новый тендер". Но предыдущий контракт на электробусы с Москвой там обещают выполнить.





ПРИМИРИТЕЛЯ СИРИИ ПРОСЯТ ОСТАВИТЬ БЕЗ ДЕЛА

АЛЕКСАНДРУ БАСТРЫКИНУ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАЛА СЕРГЕЯ ЧВАРКОВА





Как стало известно "Ъ", защита Сергея Чваркова, бывшего руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, сейчас - заместителя начальника Военной академии Генштаба (ВАГШ), обратилась к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в обоснованности его уголовного преследования. Как выяснили адвокаты, уголовное дело на генерал-лейтенанта было возбуждено без заявления и потерпевшей стороны, а от показаний на него отказался главный свидетель обвинения, заявив, что они были получены под давлением. Законность уголовного преследования генерала оценит и военный суд, в котором защита обжаловала действия следствия.





ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ ЗАДЕЙСТВОВАЛИ ДЛЯ ДИСКРЕДИТАЦИИ

ЗАВЕРШЕНО ДЕЛО ОБ АРСЕНАЛЕ НА ТОАЗЕ



Как стало известно "Ъ", следственное управление ФСБ завершило расследование уголовного дела бывшего руководителя службы охраны Бориса Березовского Сергея Соколова, главы информационного центра "Аналитика и бизнес" Руслана Мильченко, а также экс-начальника службы безопасности ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ) Олега Антошина и его заместителя Алексея Алексеева. По версии следствия, с помощью сообщников они подбросили оружие и взрывчатку на территорию ТоАЗа, чтобы скомпрометировать руководство предприятия.





ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОДАННЫЕ

ГРАЖДАНАМ ПРЕДЛОЖАТ ЗАРАБОТАТЬ НА ИНФОРМАЦИИ О СЕБЕ



Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот "деперсонализированных" пользовательских данных на рынке. По оценке авторов инициативы, граждане смогут продавать их, зарабатывая до 60 тыс. руб. в год. По мнению экспертов, такие оценки сильно преувеличены, а сам законопроект разработан в интересах банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов и недостаточно защищает конфиденциальность.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 28.01.2019