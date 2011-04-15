Дайджест газеты "Ведомости" от 28 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 28 января 2019 года.





ХУЖЕ, ЧЕМ В ДЕВЯНОСТЫЕ



Реальные доходы россиян падают пятый год подряд. В этом году предпосылок для их серьезного роста тоже нет.



В 2018 г. реальные доходы сократились на 0,2% (с учетом выплаты 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г.), сообщил Росстат, - это уже пятый год падения доходов населения. В новейшей истории России такого долгого их снижения еще не было - даже в 1990-е. При ускорении инфляции, росте налогов и жесткой бюджетной политике почти нет сомнений, что в 2019 г. падение доходов продлится, прогнозирует он.



Данные оказались существенно ниже прогноза и Минэкономразвития (+3,4%), и президента Владимира Путина (+0,5%). Хотя без январской выплаты 2017 г. доходы выросли - на скромные 0,3%.





ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИТ, КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ ГОСКОМПАНИЯМ



Правительство хочет взять под контроль капитальные расходы "Газпрома"



Оно хочет утверждать инвестпрограммы сетевых госкомпаний.

Правительство решило ужесточить контроль над капитальными расходами сетевых госкомпаний и рассчитывает "заработать" на этом. Оно само будет утверждать их инвестпрограммы - решение разработать такой законопроект было принято на совещании у премьера Дмитрия Медведева в минувший четверг, рассказали "Ведомостям" источники.



Правительство определяет, например, тарифы РЖД, на перекачку газа "Газпромом", нефти и нефтепродуктов - "Транснефтью", на передачу электроэнергии по сетям "Россетей" (устанавливает цены Федеральная антимонопольная служба). Представители государства входят в советы директоров этих компаний, но утверждает государство пока только инвестпрограммы РЖД и "Россетей".





РОССИЯ СТРОИТ МЕНЬШЕ И ДОЛЬШЕ



Строительство многоквартирных домов упало на 7,4%

В ближайшее время рынок расти не будет.

Ввод жилья в России в 2018 г. сократился по сравнению с 2017 г. на 4,9% и составил 75,3 млн кв. м, сообщил Росстат. Сильнее всего снизилось индустриальное домостроение - на 7,4%, введено 42,8 млн кв. м. Индивидуальных домов введено всего на 1,6% меньше, чем в 2017 г. (32,5 млн кв. м).



Постепенное снижение ввода в стране не новая тенденция - она наблюдается с 2015 г., когда были введены рекордные 85,3 млн кв. м, чего не было ни во времена СССР, ни после.



Цикл в строительстве - от двух до четырех лет, мы сейчас пожинаем плоды турбулентности в отрасли 2014 г., когда на рынок выводили в основном небольшие проекты, а платежеспособный спрос сокращался, считают эксперты.





ПОЧЕМУ ДАВОС-2019 НЕ СТОИЛ МЕССЫ



Президент - председатель правления ВТБ написал статью для "Ведомостей", как оценивать нынешний Давос.



Почти за полвека своей истории Всемирный экономический форум (ВЭФ) стал одной из самых авторитетных площадок для обсуждения наиболее актуальных и сложных вопросов глобальной повестки.



В основе этого успеха - интеллектуальное лидерство организации, ее способность заглянуть за горизонт событий, разглядеть и правильно оценить только формирующиеся тенденции, которые уже завтра будут определять нашу жизнь, найти верные ответы на трудные вопросы.



Именно поэтому участие в работе ВЭФа - обязательный пункт делового графика лидеров ведущих государств, известных политиков, руководителей крупнейших компаний, представителей мировой науки и культуры. Давос стал своего рода зеркалом ситуации в мире. ВЭФ-2019 тоже должен был стать по обыкновению звездным.





ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЗА ТРИ ГОДА



ЦБ сообщил, что с 1 февраля начнет покупать валюту, которую должен был купить в прошлом году. Операция займет три года.



ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке в августе 2018 г. из-за ослабления рубля и, чтобы выполнять бюджетное правило, стал продавать Минфину валюту из резервов. Пауза должна снизить волатильность на рынке и увеличить предсказуемость действий денежных властей, объяснил ЦБ. С 1 февраля ЦБ начнет проводить прошлогодние отложенные покупки, тратя по 2,8 млрд руб. в день. Операция займет три года.



ЦБ сообщил, что оставляет за собой право приостанавливать покупки валюты, если будет угроза финансовой стабильности.



Регулярные покупки ЦБ возобновил 15 января и до 6 февраля должен купить, сообщил Минфин, валюты на 265,8 млрд руб., т. е. тратить 15,6 млрд руб. в день, а с учетом отложенных покупок - 18,4 млрд руб. в день.





ЧИНОВНИКИ В США ПОРАБОТАЮТ



Правительство США вернется на работу - временно. Его простой обошелся экономике страны минимум в $6 млрд, подсчитало S&P.



35 дней в США не работали федеральные органы власти из-за отсутствия финансирования - это был рекордный по продолжительности шатдаун. В пятницу перерыв закончился - президент Дональд Трамп пошел на уступки демократам и подписал временный бюджет до 15 февраля. Эти недели будут использованы для переговоров о бюджете.



До сих пор Трамп отказывался подписывать бюджет на 2019 г., пока в нем не будут учтены $5,7 млрд на строительство стены с Мексикой, а демократы в конгрессе отказывались выделять деньги. Все это время без зарплаты оставалось около 800 000 госслужащих и более миллиона работников госсектора.



Экономика США потеряла как минимум $6 млрд из-за временного прекращения работы федеральных ведомств, вызванного отсутствием финансирования, сообщает Standard & Poor's. Эксперты подсчитали, что за каждую неделю шатдауна реальный ВВП США терял около $1,2 млрд.





КАК РУКОВОДИТЬ СОВЕРШЕННО НЕОРГАНИЗОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ



Несобранные подчиненные могут свести с ума любого начальника. Ему помогут несколько стратегий.



Как помочь несобранному человеку наладить более систематическую работу? Как сделать так, чтобы он помнил о встречах, записях в календарях и письмах в электронной почте? Возможно ли в принципе помочь сотруднику справиться с природной склонностью к беспорядку?



Во-первых, четко определите "причину и следствие" неорганизованности вашего подчиненного, советуют эксперты. Начните с того, в чем эта неорганизованность выражается. "Кипы бумаг повсюду? Сорванные сроки? Постоянные опоздания на встречи?" Затем подумайте о том, как поведение этого сотрудника мешает работе команды. Спросите себя: "Приводит ли подход к работе этого человека к отрицательным последствиям или он просто отличается по стилю?" Если ваш подчиненный неорганизованный, но в целом надежный человек, возможно, не стоит вмешиваться.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 28.01.2019