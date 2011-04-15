Повтор! Реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2018 году снизились на 0.2%

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Реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2018 году снизились на 0.2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Средний доход на одного человека в 2018 году показатель вырос на 3.9% до 32.635 тыс. руб.
"AK&M" от 28.01.2019