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28/01/2019
10:43

Внешний фон на открытии понедельника нейтральный

Внешний фон на открытии понедельника нейтральный. Пятница в США закончилась подъёмом, шаги Д.Трампа по завершению шатдауна могут стать хорошим поводом для формирования поддержки. В Азии оптимизма не много, но и сильных продаж нет. Хуже прочих смотрится Япония, где протоколы заседания ЦБ не принесли достаточно хороших новостей. Прочие основные площадки региона в зелёной зоне, но подъём минимальный. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.

Доходность по американским десятилеткам уже длительное время колеблется вокруг 2.74%.

На товарных рынках смешанная картина. Нефть торгуется возле $61 за баррель Brent. Количество активных буровых возросло, но всё ещё остаётся сравнительно низким. Драгметаллы без больших изменений. Промышленные металлы фронтально снижаются, но не сильно. Продовольствие в смешанной динамике и здесь покупателей явно больше.

Среди макростатистики и важных событий выделим выступления глав ЕЦБ и Банка Англии, данные по розничному кредитованию и денежному агрегату М3 в еврозоне, а также индекс национальной активности от ФРБ Чикаго.

Крепкий рубль на фоне завершения налогового периода и скорого увеличения покупок валюты со стороны ЦБ России может рассматриваться как повод для покупки доллара США, в ожидании завершения проблем с финансироанием работы правительства и особенно в случае голубиной риторики главы ЕЦБ сегодня.


"AK&M" от 28.01.2019
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