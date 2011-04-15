Средняя премия по ОСАГО в 2018 году снизилась на 1.9%

Сборы страховщиков по ОСАГО по итогам 2018 года составили 227.9 млрд руб., оставшись на уровне 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на статистику РСА.



Количество заключенных договоров выросло на 2% до 39,98 млн. Средняя премия снизилась на 1.9% до 5.701 тыс. руб.



Совокупные выплаты по ОСАГО снизились на 21% до 142.2 млрд руб.





"AK&M" от 28.01.2019