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28/01/2019
12:19

Средняя премия по ОСАГО в 2018 году снизилась на 1.9%

Сборы страховщиков по ОСАГО по итогам 2018 года составили 227.9 млрд руб., оставшись на уровне 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на статистику РСА.

Количество заключенных договоров выросло на 2% до 39,98 млн. Средняя премия снизилась на 1.9% до 5.701 тыс. руб.

Совокупные выплаты по ОСАГО снизились на 21% до 142.2 млрд руб.


"AK&M" от 28.01.2019
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