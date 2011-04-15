Рубль сдержанно дешевеет в основных валютных парах на фоне фиксации прибыли после укрепления на позитивных новостях санкционного характера. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Накануне стало известно, что Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив при этом в силе все ограничения в отношении Олега Дерипаски.



На этом фоне рубль укреплялся в пределах 0.5% в паре с долларом и евро. Учитывая тот факт, что тема снятия санкций в отношении компаний Дерипаски развивалась в позитивном ключе еще с конца 2018 года, аналитики не ожидают дальнейшего заметного развития позитива на площадках в отношении российских активов в ответ на последние новости.



Общая тема санкционного давления остается актуальной и продолжит формировать основные риски для рубля. Кроме того, в отношении российской валюты на горизонте года сохраняются и другие риск-факторы, которые способны ослабить её позиции.



С учётом этого аналитики скорректировали прогноз по курсу рубля. Отдельно стоит отметить, что пятничные новости о возобновлении Банком России отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила с 1 февраля оказали локальное давление рубль.



Ранее отмечалось, что данное решение регулятора окажет лишь краткосрочное умеренно негативное влияние на рубль. На текущей неделе отношение к валютам развивающихся рынков и рублю будет формировать достаточно богатый новостной поток. Однако основным событием для рынков станут промежуточные переговоры между США и КНР по теме торговых отношений. С большей вероятностью рынкам удастся сохранить умеренный оптимизм в отношении рисковых активов.





"AK&M" от 28.01.2019