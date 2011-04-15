Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/01/2019
11:45

Рубль сдержанно дешевеет в основных валютных парах

Рубль сдержанно дешевеет в основных валютных парах на фоне фиксации прибыли после укрепления на позитивных новостях санкционного характера. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Накануне стало известно, что Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив при этом в силе все ограничения в отношении Олега Дерипаски.

На этом фоне рубль укреплялся в пределах 0.5% в паре с долларом и евро. Учитывая тот факт, что тема снятия санкций в отношении компаний Дерипаски развивалась в позитивном ключе еще с конца 2018 года, аналитики не ожидают дальнейшего заметного развития позитива на площадках в отношении российских активов в ответ на последние новости.

Общая тема санкционного давления остается актуальной и продолжит формировать основные риски для рубля. Кроме того, в отношении российской валюты на горизонте года сохраняются и другие риск-факторы, которые способны ослабить её позиции.

С учётом этого аналитики скорректировали прогноз по курсу рубля. Отдельно стоит отметить, что пятничные новости о возобновлении Банком России отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила с 1 февраля оказали локальное давление рубль.

Ранее отмечалось, что данное решение регулятора окажет лишь краткосрочное умеренно негативное влияние на рубль. На текущей неделе отношение к валютам развивающихся рынков и рублю будет формировать достаточно богатый новостной поток. Однако основным событием для рынков станут промежуточные переговоры между США и КНР по теме торговых отношений. С большей вероятностью рынкам удастся сохранить умеренный оптимизм в отношении рисковых активов.


"AK&M" от 28.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100