Операторы "Большой четвёрки" снизили количество нарушений: за 2018 год выявлено более 17.4 тыс. РЭС операторов, эксплуатировавшихся с нарушениями, что почти на 400 РЭС меньше показателей 2017 года. Об этом говорится в материалах Роскомнадзора.



При этом у ПАО "МегаФон" выявлено 4.405 тыс. РЭС, работавших с нарушениями, что на 973 РЭС меньше, чем в 2017 году, у ПАО "ВымпелКом" - 6.243 тыс. РЭС (на 406 меньше). Вместе с тем ПАО у "МТС" и ООО "Т2 Мобайл" ухудшились результаты. У МТС выявлено 5.072 тыс. РЭС (+ 688 РЭС) и у ООО "Т2 Мобайл" - 1.714 тыс. РЭС (+ 295 РЭС).



В 64% случаев нарушения связаны с работой РЭС без разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов. При этом число подобных нарушений по сравнению с 2017 годом сократилось на 3% и составило 11.173 тыс. РЭС.



По всем выявленным случаям нарушений приняты меры реагирования в соответствии с нормами и требованиями законодательства о связи и КоАП Российской Федерации.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составила 15.664 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.5% до 144.944 млрд руб. со 141.351 млрд руб., валовая прибыль - на 3% до 49.476 млрд руб. с 47.981 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 15.665 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб.



Чистая прибыль МегаФона по МСФО за III квартал 2018 года снизилась на 4.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7.744 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 4.7% и составила 88.733 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.9% до 33.654 млрд руб. APEX увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 18.478 млрд руб. Число мобильных абонентов на 30 сентября 2018 года снизилось за год на 0.4% до 76.9 млн человек.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Убыток МТС по МСФО за III квартал 2018 года составил 37 млрд руб. против прибыли 18 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.7% до 128 млрд руб. со 114.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 21.6% до 59.3 млрд руб. с 48.8 млрд руб.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Чистый убыток Tele2 за 2017 год снизился на 64.6% до 5.5 млрд руб. с 15.6 млрд руб. годом ранее. Операционная выручка выросла на 16.2% до 123 млрд руб. со 105.9 млрд руб., показатель EBITDA - на 83.9% до 30.5 млрд руб. с 16.6 млрд руб.



Абонентская база компании на 31 декабря 2017 года составила 40.6 млн человек, увеличившись на 1.6 млн человек за год. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10.9% и составил 252 руб. В 2017 году количество регионов РФ, где работают сети 4G выросло в 2 раза с 25 до 50 регионов.



Показатель EBITDA Tele2 за I квартал 2018 года увеличился на 42.5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составил 9.4 млрд руб. против 6.6 млрд руб. Показатель рентабельности EBITDA достиг 28.6%, увеличившись на 4.8 процентного пункта. Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 42% и достиг значения 3.7. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 14.5% и составил 264 руб. против 231 руб. В I квартале 2018 года Tele2 запустила шесть новых сетей 4G. Всего по итогам отчётного периода количество регионов c LTE достигло 56 регионов РФ.



Чистая прибыль Tele2 за первое полугодие 2018 года составила 1 млрд руб. против убытка 3.6 млрд руб. годом ранее. Операционная выручка увеличилась на 18.41% до 68 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 43.7% до 20.4 млрд руб. с 14.2 млрд руб.



"AK&M" от 28.01.2019