Поезда РЖД двигались без перебоев в период сильного снегопада

ОАО "РЖД" обеспечило бесперебойное движение поездов в сложнейших погодных условиях в Европейской части России. Об этом говорится в сообщении компании.



Отметим, что с 24 по 27 января во время прохождения атмосферного фронта по Европейской части России наибольшее количество осадков в виде снега выпало на Приволжской (34 мм), Юго-Восточной (32 мм), Московской (31 мм), Октябрьской (29 мм) и Куйбышевской (23 мм) железных дорогах. При этом температура воздуха в некоторых местах опускалась до минус 34 градусов Цельсия.



Благодаря своевременной подготовке и реализации мероприятий по работе сети железных дорог в условиях неблагоприятных погодных условий существенных задержек в движении поездов не отмечено.



В уборке снега на пяти железных дорогах в прошедшие выходные в круглосуточном режиме было задействовано в общей сложности более 400 единиц техники и около 50 тыс. человек. Пробег снегоочистительных машин составил свыше 40 тыс. км, снегоуборочной техникой вывезено почти 1.5 млн куб. м снега.



Для обеспечения устойчивого функционирования объектов инфраструктуры РЖД была заблаговременно спланирована работа дежурных бригад и ответственных руководителей, проведена проверка работоспособности снегоочистительной техники, устройств пневмообдувки и электрообогрева стрелочных переводов.



В настоящее время уборка снега продолжается. Работа спецтехники организована таким образом, чтобы не затрагивать график движения пассажирских поездов.



Оперативные службы компании следят за погодной ситуацией, при необходимости количество привлекаемых сил корректируется.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 28.01.2019