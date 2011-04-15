США сняли санкции с Русала, En+ и Евросибэнерго, оставив О.Дерипаску под санкциями

Минфин США снял санкции с Русала, En+ и Евросибэнерго, говорится в сообщении ведомства.



Крупнейший акционер компаний Олег Дерипаска остаётся под санкциями.



В сообщении подчёркивается, что О.Дерипаска сократил долю прямого и косвенного участия в этих компаниях и утратил над ними контроль.



Это гарантирует, что большинство директоров в советах En+ и Русала будут независимыми директорами, в том числе американскими и европейскими, которые не имеют деловых, профессиональных или семейных связей с О.Дерипаской, подчёркивает Минфин.



Достигнута договорённость о беспрецедентной прозрачности компаний для ведомства США.





"AK&M" от 28.01.2019